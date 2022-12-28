الرئيس السيسى: «الدولة مش بتعتمد فى إدارتها على الأمانى بل القانون» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى على طلب أحد شباب "قادرين باختلاف" حول الانضمام لكليات الإعلام والتربية الرياضية، ضمن فقرة "اسأل الرئيس" فى النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف".





وأجاب الرئيس السيسى "بقول إن الدول مش بتعتمد فى إداراتها على الأمانى ولا على النصح والتوجيه.. الدولة بتدير أمورها من خلال قوانين ونظم". وأضاف الرئيس السيسى "الدولة بتعمل قوانين بتأمن الأفكار اللى بنقلها، وحجم القوانين اللى محتاجين نعملها كتير، ويمكن البرلمان بيتصدر لها". وتابع "فى الدستور والقانون تحصين للقادرون باختلاف وفيه نسبة معينة منهم من المفروض يشتغلوا فى الدولة مش بس فى القطاع الحكومى بل كمان فى القطاع الخاص".

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