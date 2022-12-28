محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالواحات والصف والعياط

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واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات المدرجة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وجرى وضع طبقة السن فى شارع أحمد شاكر، بعد الانتهاء من تمهيد وتوسعة الطريق لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير، بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول نحو 800 متر، ورفع جميع التعديات على الطريق العام.
وتابع المحافظ، جهود مركز ومدينة الصف فى بدء تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش وجسر داوود من ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.
كما تابع أعمال تركيب بالانترلوك لمتفرعات شارع أبو هميلة بمركز ومدينة العياط الى جانب ذلك أعمال تركيب الإنترلوك لعدد من الشوارع والمتفرعات بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة، فى ضوء حرص المحافظة على تطوير الطرق وتحسين حركة السير للمواطنين.
وشدد اللواء أحمد راشد، على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وسرعة الانتهاء منها.
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