الرئيس السيسي يحتضن شابا من "قادرون باختلاف" استجابة لرغبته (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاعل أحد الشباب المشاركين من أصحاب الهمم، حيث نزل من مكانه من أجل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" وقال الشباب أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكيا: "أبويا وأمي ناس بسيطة.. وأنا مش قادر أتكلم"، وهو ما تفاعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واحتضن الشاب واستمع إليه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف"