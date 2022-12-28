معلومات الوزراء ينشر فيديوجراف.. أبرز أحداث العالم في 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا عن "أبرز أحداث العالم في 2022"، وذلك مع استقبالنا عامًا ميلاديًّا جديدًا.

فما بين أزمات دولية وكوارث طبيعية وانتصارات للمرة الأولى، سلط الفيديو الضوء على أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والبيئية والعلمية والصحية والرياضية التي عاصرناها جميعا خلال عام 2022، آملين أن نستقبل عامًا جديدًا يحمل الخير والتفاؤل للعالم أجمع.

واستقبل العالم عام 2022 في ظل استمرار قيود فيروس كورونا ومتحوراته. ولم يلبث العالم أن هدأت مخاوفه من أزمة كوفيد-19 التي تسببت في حصد أرواح الملايين، إلى أن تجددت مرة ثانية مع الانتشار غير المعتاد لمرض "جدري القردة"، وتخوفات من تحوله لوباء.

لتندلع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويلوح بالأفق شبح الموت والدمار من الحروب وتداعياتها، مع تخوفات من تحولها لحرب عالمية ثالثة، لتصبح أوروبا في مقدمة صفوف المتضررين بشكل واسع من تداعيات تلك الأزمة، لتشهد احتجاجات غير مألوفة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وعلى الصعيد السياسي أيضًا؛ تمكن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" من هزيمة منافسته "مارين لوبان"، ويصبح أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه منذ "جاك شيراك"، وفوز "لولا دي سيلفا" الرئيس البرازيلي السابق بالانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، في حين نصب "تشارلز الثالث" ملكا لبريطانيا، عقب وفاة "الملكة إليزابيث الثانية" بعد 70 عامًا على عرش البلاد.

ليسجل عام 2022 وفيات سيتذكرها التاريخ العالمي، لمؤثرين في مواقعهم، على رأس القائمة، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي عرفه العالم بإنجازاته غير المسبوقة لصالح شعبه، ومقتل "شينزو آبي" رئيس وزراء اليابان السابق بالرصاص، خلال إلقائه خطابًا، وكذلك مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، ورصدتها عيون الصحافة والإعلام محملة بكل الاحترام لشخصها وشجاعتها ومهنيتها على مدار الأعوام الماضية.

وعلى الصعيد البيئي، شهد العالم أزمات لا تنسى، أكدت أننا جميعًا في خطر وشيك من تداعيات تغير المناخ، أبرزها: أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ 500 عام، تسببت في مئات الوفيات، واندلاع حرائق الغابات، وكذلك موجة الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت باكستان، وتسببت في مقتل وتشريد أعداد كبيرة، ليتجه العالم إلى مدينة السلام "شرم الشيخ" المصرية، لحضور مؤتمر المناخ COP27، والتباحث في أزمة تغير المناخ والوقوف على حلول واقعية، يتحمل فيها الجميع مسؤوليته.

ليختتم العالم 2022، بعدد من الأحداث المبهجة؛ على رأسها فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، وحصد لاعبه "ميسي" للقب أفضل لاعب في البطولة، وذلك في قطر أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة، في حين نجح الفريق المغربي أن يسطر اسم بلاده في التاريخ بانتصاراته المفاجئة وأدائه المتميز، ليستحق عن جدارة أن يصبح أول منتخب عربي إفريقي يحصد المركز الرابع، في كأس العالم لكرة القدم 2022.