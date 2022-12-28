القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالي بجدة يتلقى ”طلبات عودة” لـ 51 عاملاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة و بالأسماء،اليوم الأربعاء عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة ، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر،وذلك بإجمالى 51 طلباً ،تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من " المملكة" ،بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق ، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة ، أنه تم إنهاء 28 رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من مكتب عمل جدة ، وإرسال البيان إلى إدارة الوافدين لاصدار تأشيرة الخروج النهائى بالتنسيق الكامل مع القنصلية ، كما تم رفض 23 طلب عودة، بناءً على صدور تأشيرات خروج نهائى سابقة لبعضهم ،وعدم الالتزام بالنطاق الجغرافى لمكتب العمل، والتغيب والايقاف عن العمل، ورخص العمل السارية، وقال انه جارى التواصل مع كل الطلبات المرفوضة للتوجيه القانونى لتلك العمالة.

وأكد "عبد الرازق" أن مكتب التمثيل العمالي بجدة يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة ،وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة ، وتعليمات الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج ،والاستمرار في تقديم كافة أوجة التسهيلات والحماية والمتابعة والرعاية للعمالة المصرية بالخارج .