القوى العاملة:حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ، بشان استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالشركات العاملة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات حصر تلك الفئة فى جميع مواقع العمل وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى فى هذا الشأن وذلك لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها الوزارة ومديرياتها .

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، انه تم استكمال جهود المديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروع فوسفات ابو طرطور بمدينة الخارجة قامت بها وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش العمل والسلامة المهنية بالخارجة وذلك لضمهم لقاعدة بيانات تلك الفئة بالمديرية .

واضاف مدير المديرية ان المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بياناتها منح دورية فى المناسبات والاعياد ، كما توفر لها سبل الرعاية الاجتماعية فى حالات الزواج او مولود جديد او الوفاة للعامل أو احد أقاربه ، كما توفر الرعاية الصحية فى حالات المرض والمساهمة فى العمليات الجراحية ، فضلاً عن استحداث وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئي أو الوفاة للعمال المسجلين .