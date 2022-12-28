السيسى: الكون يسير بتدبير الله.. والدولة حريصة على القيام بدورها

واستشهد الرئيس السيسى، فى مداخلة ردا على خديجة شعبان (فتاة من ذوى الهمم)، اليوم الأربعاء خلال الاحتفال بإنطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بقول الله سبحانه تعالى "أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ"، مضيفا "الآباء والأمهات يفكرون فى أبنائهم.. ولا يوجد شيء خُلق عبثًا.. فمن خلق الكون مُقدّره ومسيطر عليه فوق تصورنا جميعًا ومهيمن على ملكه وكل خطوة به، وكل نَفَس فى الكون محسوب ومٌقدّر لكن ليس معنى ذلك أن الدولة ليس لها دور".
ومن جانبها، أعربت الفتاة خديجة شعبان، عن خالص شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه لها وللجميع فى" قادرون باختلاف"، قائلة "أنا بحبك يا ريس"، وذّكرت الرئيس السيسى عندما ساعدها خلال احتفالية العام الماضى، وأحضر لها كرسيا لكى تجلس عليه، ورفض أن يحمل الكرسى أحد أفراد الحراسة المرافق له وقام الرئيس بحمل الكرسى بنفسه لتجلس عليه.
وأضافت: "أنا كل أصحابى فى الجامعة بيقول لى يا بختك أنتى اللى الريس جاب ليكى الكرسى"، فيما رد عليها الرئيس السيسى قائلا "أنا اللى يا بختى إنى جبت ليكى الكرسى ".
وأعربت الطالبة خديجة، التى تبلغ من العمر 19 عاما، وهى طالبة فى كلية آداب إنجليزى بالجامعة البريطانية، عن شكرها للرئيس السيسى، لتحقيق حلمها بالظهور على شاشة التليفزيون، وأن تصبح مشهورة.
كما أعربت خديجة عن خالص شكرها للرئيس السيسى على دعمه لها وكل القادرين باختلاف.
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