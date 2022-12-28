وزير التعليم العالى يستعرض حصاد الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد 2022

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد خلال عام 2022، شهدت تطورا كبيرا فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية، ونشر الوعى بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد المصرية، يرجع إلى دورها الكبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلا عن دورها فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.





ودعا الوزير، جميع الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع فى العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية فى كافة مستويات العمل الجامعى، تعليميا، وبحثيا، وتدريبيا، ورياضيا، وثقافيا.

وأشار الوزير إلى أن عام 2022 شهد فوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 والتى نظمتها على أرضها خلال شهر نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى فوز مصر بتنظيم كأس العالم لكرة اليد للجامعات عام 2024.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح عاشور مشاركة مصر فى دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، والتى أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) فى مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثانى (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) فى البرنامج الرياضى التخصصى، وجوائز الإبداع الرياضى فى المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفنى المبتكر فى المشاركة الإلكترونية، فضلا عن المشاركة فى البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للناشئين والناشئات للإسكواش بنادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر، وتنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى ديسمبر الجارى، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، إلى أن عام 2022 شهد تنظيم فعاليات دورى الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعى) رقم (49) للعام 2022 فى 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 11 ألف طالب، وإطلاق مسابقات التحدى خلال شهر رمضان الماضى، وإعادة الدورة الرمضانية لكرة القدم، وإقامة الصالون الرمضانى للثقافة الرياضية بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسخته الثالثة بأسوان.

وأورد حسانين أنه جرى إقامة المهرجان الرياضى الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية بمعسكر باجوش بمدينة مرسى مطروح، وبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية على ملاعب جامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وإقامة دورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية.

ولفت نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات إلى أنه جرى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، واليوم الإفريقى الرياضى بجامعة فاروس بمدينة الإسكندرية، وتكريم رؤساء قطاع التربية الرياضية السابقين للمجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن مشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة الجامعية بمدينة أبوظبى الإماراتية، والمشاركة فى ملتقى السياحة الرياضية بأسوان، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة التجديف (الكاياك) بأسوان، فضلا عن إحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا خلال العام الجارى.

وبدوره نوه الكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، باستمرار جهود الوزارة فى دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية؛ وذلك بهدف نشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات فى الساحة الرياضية على المستوى الوطنى، والإقليمى، والدولى، وتوسيع مشاركة الجامعات فى إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.