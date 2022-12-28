دعم وتمكين ودمج.. أصحاب الهمم فى عيون الدولة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تولى الدولة أهمية كبيرة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بالتوسع فى مظلة حمايتهم اجتماعيا، وإطلاق العديد من المبادرات وأبرزها، مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة» فى 2016، وإطلاق 2018 عاما لأصحاب الهمم، وتوجيهه بدعم صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الهمم بـ100 مليون جنيه.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز جهود الدولة لتمكين ذوى الهمم، الذين عانوا كثيرا فى الماضى من تهميش، وأصبحوا يعيشون الآن فى سعادة من كثرة المكتسبات التى حصلوا عليها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتزيد يوما بعد يوم.

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