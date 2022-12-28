وزيرة التضامن: مصر أحرزت تقدما نوعيا فى الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن مصر تبنت الحماية الاجتماعية منهجا أصيلا فى برامجها وسياساتها وأحرزت تقدما نوعيا فى الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة وتأهيليهم ودمجهم.





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