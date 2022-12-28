خدمات وحدات التضامن لذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حيث تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيو 2021 إلى سبتمبر 2022 1424 نشاطا، وبلغ عدد المستفيدين 108461 من الطلاب والعاملين وذلك من خلال 30 وحدة، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة.

وتنوعت الخدمات بين الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، ونشر الوعى، والحماية الاجتماعية، وخدمات قروض بنك ناصر.