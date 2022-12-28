وزير الشباب: مصر استطاعت تنظيم 289 بطولة وحدثا عالميا وحققت 2664 ميدالية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إن مصر استطاعت تنظيم 289 بطولة وحدثا عالميا كما حققت 2664 ميدالية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.. موضحا أن مصر استضافت مجموعة من البطولات العالمية لـ "قادرون باختلاف" لم تنظم فى أى دولة أخرى على مستوى العالم.





وأضاف صبحى -خلال كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف" فى نستختها الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى- أن الدولة استطاعت إنجاز بنية أساسية وتحتية تجعلها قادرة على استضافة أى حدث رياضى، حيث تمثل هذه البنية الأساسية 65% من قدرة تكلفة تنظيم أى حدث مستقبلى.

وأكد صبحى أن مصر استطاعت تنفيذ 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوى الهمم فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دورى رياضى لذوى الهمم فى إطار مبادرة "شموس لا تغيب بسمة أمل".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق دورى كرة السلة لضعاف السمع ودورى كرة القدم للصم بالإضافة إلى قصار القامة وكرة القدم للساق الواحدة.. لافتا إلى أن مصر قامت أيضا هذا العام بتنظيم بطولة دولية بارالمبية وهى بطولة العالم لكرة اليد وهى أول بطولة تقام فى مصر والعالم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر استضافت أيضا بطولة إفريقيا البارالمبية المفتوحة وهى أول بطولة دولية مفتوحة لرفع الأثقال، كما تم إطلاق مجموعة من المبادرات منها تطبيق كود الإتاحة فى جميع المؤسسات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتوسع لإقامة مراكز التخاطب فى مراكز الشباب وفقا للتقسيم الجغرافى والكثافة السكانية والتوسع فى إقامة مراكز التخاطب فى مراكز الشباب وفقا للتقسيم الجغرافى فضلا عن إقامة رحلات متخصصة لذوى الهمم.