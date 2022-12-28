جدة - نرمين السيد - جهود كثيرة بذلهتا الدولة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، لحماية شباب قرى حياة كريمة، من الإدمان ضمن فعاليات، “قرية بلا إدمان“، بتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار التعاطى خلال عام 2022.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قرية بلا إدمان» تحمى الشباب من المخدرات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.