«القوى العاملة» تعلن حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالشركات العاملة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة.







جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات حصر تلك الفئة فى جميع مواقع العمل وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى فى هذا الشأن وذلك لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها الوزارة ومديرياتها.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه جرى استكمال جهود المديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروع فوسفات أبوطرطور بمدينة الخارجة، قامت بها وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش العمل والسلامة المهنية بالخارجة وذلك لضمهم لقاعدة بيانات تلك الفئة بالمديرية.

وقال مدير المديرية، إن المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بياناتها، منحا دورية فى المناسبات والأعياد، كما توفر لها سبل الرعاية الاجتماعية فى حالات الزواج أو مولود جديد أو الوفاة للعامل أو أحد أقاربه، كما توفر الرعاية الصحية فى حالات المرض والمساهمة فى العمليات الجراحية، فضلا عن استحداث وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة للعمال المسجلين.