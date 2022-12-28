رئيس أكاديمية الشرطة: 50 ألف متقدم بقسم الضباط المتخصصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسي 2023.

وأكد مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الاربعاء بمقر الأكاديمية الشرطة عن تطبيق المعايير أثناء الاختيار أفضل العناصر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن جري الاختبارات للمتقدمين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بحد أدنى جيد كذا الحاصلون الثانوية العامة أو الأزهرية بتقدير عام 65٪

وأوضح اللواء أبو المكارم أنه تقدم عدد 50752 بقسم الضباط المتخصصين للالتحاق بكلية الشرطة وجرى اختيار افضل العناصر بينهم.

من المقرر إرسال رسائل لطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة خلال الساعات المقبلة لمعرفة النتيجة.