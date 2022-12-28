الرئيس السيسي لطفل من قادرون باختلاف: "انت مذيع جميل جدا يا محمد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأداء الطفل محمد محمود من ذوى الهم، قائلا: "يا محمد يا محمود انت مذيع جميل جدا إنت غلبت الأستاذ كريم".

وقدم الطفل الحفل بالاشتراك مع الفنان الشاب كريم فهمى، فى حين أعرب الفنان الشاب عن فخروه بوقوفه أمام الرئيس السيسى قائلا: "فخور أن أقف قدامك لأول مرة ويارب يخليك لينا ولأطفال مصر".

وكان الرئيس السيسى، قد شهد حفل "قادرون باختلاف"، خلال العام الماضى، وقال خلال كلمته اليوم نرى فى أبنائنا من ذوى الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس، فى سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، التى تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".