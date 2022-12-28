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السيسي لـ ابطال قادرون باختلاف:انتم أصحاب المكان وهيجي يوم ونتمنى نبقى معاكم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلام الشابين مصطفي أحمد من "قادرون باختلاف"، وبطل السباحة، وجنات محمود بطلة سباحة من "قادرون باختلاف"، قائلا: "أنا بحبكم جدا.. هقول لكم على حاجة وليكم للناس في مصر.. شوفوا.. مش بتقولوا لينا مكان.. أنتم أصحاب المكان.. انتم.. وانا مش بجامل والله.. والله ما بجامل و بقول كلام لطيف.. اللى يعرف الحقيقة ويجي يوم يتمني يبقي معاكم.. بس ساعتها قولوا ليكم مكان".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف" على تسهيل كافة الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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