موقف طريف من رحمة خالد يرويه الفنان عمرو يوسف.. والرئيس السيسي يجيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشابة المذيعة رحمة خالد "من قادرون باختلاف"، قائلا: "يا رحمة إنتى مذيعة جبارة جدا.. ما شاء الله إيه ده كله ده؟".

وقالت الشابة المذيعة مازحة: "إيه رأيك؟..ليرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " جميل جدا".

وأضافت رحمة خالد: "والله يا ريس احنا بنحبك.. واليوم ده بنستناه من السنة للسنة.. ودايما بنبقا مبسوطين وانت معانا".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:"عارفة يا رحمة اللى ملوش حظ اللى ميبحكوش"...لترد رحمة: " احنا المصريين حظنا كويس إن بقا لينا رئيس إنسان زى حضرتك".