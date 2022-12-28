وزير الشباب: البنية التحتية وفرت 65% من تكلفة تنظيم أى حدث مستقبلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صبحى، فى كلمته بالنسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه خلال السنوات الماضية شهدت طفرة فى البنية الأساسية والبنية الرياضية من استادات ومدن رياضية وملاعب ومراكز شباب.
وأوضح صبحى، أن كل الإنجازات تؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بسبب توفير البنية التحتية وفرت 65% من تكلفة تنظيم أى حدث مستقبلى.
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