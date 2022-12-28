السيسى يعانق شابا من ذوى الهمم: تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس إلى حديث الشاب، الذى أكد على أن مصر بخير، مرددا تحيا مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس مجلس النواب حنفى جبالى، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.