عام باسمهم وتكريم لا ينقطع.. مبادرات رئاسية أنصفت الـ«قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - ونتيجة لهذا الاهتمام الرئاسى، حصل الرئيس السيسى، منذ أشهر على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، التى تعد من أرفع الجوائز التى يجرى منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

والحقيقة ونحن فى آخر 2022، فإنه لا يكاد يمر عام من دون خطوة مهمة فى طريق اهتمام الدولة بذوى الهمم، ونحن نتحدث عن العام الذى شارف على الانقضاء، فإنه شهد تصديق الرئيس على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020.

فضلا عن إقامة احتفالية «قادرون باختلاف» بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الهمم، الذى تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقها، إلى جانب زيادة الوعى لدى الشعوب بدمجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.



وأكد الرئيس فى كلمته أثناء تلك الاحتفالية، الدعم الإيجابى من المصريين لأصحاب الهمم، الذى لم ولن يتوقف وسيزيد، وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز الذى رزقنا الله به.

وبالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، فشهدت سنة 2018 إعلان الرئيس أنه «عاما لذوى الهمم»، وبالفعل كان ما أراد، حيث اتخذت الدولة المصرية عددا كبيرا من الإجراءات والآليات لدعم ذوى الإعاقة، تفعيلا لهذا الإعلان، إذ صدر فيها قانون رقم 10 لسنة 2018، والمعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى كان بمثابة طوق نجاة لهم، حيث يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق لينقذ كل شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، خصوصا من فقدوا الأمل فى حياة كريمة، وبعد سنوات من التهميش.



ويحمل هذا القانون أهمية ملفتة لذوى القدرات الخاصة، بما يحمله من حقوق كاملة لهم، تستهدف وضعهم على خريطة أولويات الدولة، والتمثيل الحقيقى لهم فى البرلمان والهيئات والوزارات، كما دشنت لهم بطاقة للخدمات المتكاملة، وأنشئت أيضا خلال ذات السنة عدد من المراكز والأكاديميات المعنية بذوى الهمم، ومنها المركز التقنى لخدمات احتياجات ذوى الإعاقة كوسيط للتواصل بينهم وسوق العمل، وكذلك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لتصبح مركزا إقليميا لتدريبهم.

وشهدت السنة نفس، فى أثناء الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، الذى انعقد فى شرم الشيخ، توجيه الرئيس التحية لهم، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر سيضع 500 مليون جنيه، تحت تصرف وزير التعليم، لدعم مشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة، كما أعلن قبول الطلاب من ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، مؤكدا أنه جرى توفير 5 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة فى أجهزة الدولة.

أما فى 2021 فقد شهد كذلك عددا كبيرا من المناسبات والتكريمات لأبطالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنهم الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات فى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية والعسكرية، حيث كرمهم الرئيس فى قصر الاتحادية، وكذلك كرم الرئيس مجموعة من الشباب المتميز من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال المؤتمر والمعرض الدولى السنوى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الحياة المختلفة.



وفى آخر 2021، أعلن الرئيس حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لذوى الهمم، ومن بينها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى جميع المحافظات، بجميع المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم، والتوسع فى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة فى التواصل مع ذوى الهمم لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية، وكذلك قيام قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات فى إبراز الجمهورية الجديدة، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، وأخيرا التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم فى مختلف قطاعات التشغيل يفتح لهم آفاق المستقبل.

ودائما ما يحرص الرئيس فى المناسبات التى تجمعه بذوى الهمم أن يوجه لهم كلمات الدعم والقوة، ففى الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، وقبل أن يبدأ كلمته التى ألقاها أكد الرئيس أن «هذا اليوم هو أحد أجمل أيام حياتى وأنتم لا تدركون مدى جمال روعة هذا اليوم، فقد منح طاقة إيجابية لى ولكل المصريين»، وأشاد الرئيس بذوى الاحتياجات الخاصة والعائلات التى رعتهم قائلا: «إن لهم أرصدة عند الله وأنه كلما زادت نسبة الاحتياج زاد الرصيد».