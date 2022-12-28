الرئيس السيسى يرحب بفتاة إماراتية فى احتفالية «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى كلمته للطفلة مريم "يا مريم أهلا وسهلا بيكى وبكل أهل الإمارات الموجودين النهاردة وحتى الموجودين هناك". وردت مريم على الرئيس "شكرا شكرا يا ريس وإحنا نحبك كتير أنا وشعب الإمارات". وقدمت مريم أغنية للفنان أحمد سعد شارك فيها القادرون باختلاف من مصر والدول العربية الأخرى.

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