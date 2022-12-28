الزراعة والتموين تكثفان حملات التفتيش على مصانع الأعلاف والمخازن بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - صدرت تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، ‏بتكثيف حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.





وقالت وزارة الزراعة إنه وردت معلومات عن إحدى الشركات بمحافظة القليوبية التى تقوم ببيع الذرة والصويا بأسعار مرتفعة لا يتناسب مع سعر شراؤهم، تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.

وأوضحت أن لجنة رقابية من الزراعة والتموين توجهت وداهمت مصنع الأعلاف ومخازن الشركة، والشاحنات المحملة بالخامات، وبالتفتيش تبين بيعه بأسعار مغالى فيها، وأنه يحتكر السلعتين بالتخزين ورفع الأسعار، وتم حصر كميات عباره عن 135 طن من الذره الصفراء، و54 طن من كسب الصويا، بالإضافة إلى كمية من الأعلاف مجهولة المصدر معده لإعادة التصنيع.

وأشارت إلى أن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار فى السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائى فى الدوله، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، وعلى الفور تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وشارك فى اللجان قوة من مباحث التموين من مديرية أمن القليوبية، وكل من المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائى بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة مهندس إبراهيم سعود والمهندس هيثم نجيب، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعة والتموين.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى مستوى الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفين.