أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان "التعاونيات فى مصر.. الواقع والتحديات والفرص"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "مصر - شرم الشيخ - cop27 2022.. إنجازات وطموحات"، التى تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة.

القاهرة

تستضيف مكتبة مصر العامة، ندوة تاريخية وثقافية بمقر مكتبة مصر العامة فى سيوة بعنوان "لمحة من تاريخ أهل واحة سيوة منذ 200 عام"، التى تتناول تاريخ المنطقة وما فيه من التجارب والسير.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان على الحجار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.