وزير الصحة يوجه بالتوسع فى نشر ثقافة الصحة النفسية بين الطلاب

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع المجلس القومى للصحة النفسية، رقم 25، بصفته رئيس المجلس، لوضع الضوابط والآليات لتنفيذ مبادرة «رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية»، وبحث تحديد استراتيجية هدفها نشر الثقافة بالصحة النفسية بين كافة الفئات العمرية للمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة خطة للتوسع بالمنشآت الصحية النفسية، وتبنى رؤية مستقبلية لتحسين وضع المريض النفسى.





فى بداية الاجتماع، الذى عقد بمقر ديوان عام الوزارة، اعتمد وزير الصحة والسكان، البنود المتعلقة بإدارة شؤون العاملين وجدول الأعمال المنظمة لآليات عمل المجلس خلال الفترت الماضية، كما ناقش الجوانب المالية والاستثمارية للمجلس للاستفادة منها فى خطط التوسع بخدمات الصحة النفسية ورفع كفاءتها، حيث وجه بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة عالميا بهذا الملف، ودراسة الدوافع والآليات المتبعة، بما يجعل الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة عالميا بملف الصحة النفسية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القيادة السياسية تولى ملف الصحة النفسية اهتماما كبيرا، لذا فإن وزارة الصحة والسكان، تتبنى حاليا استراتيجية محددة بمقاييس عالمية، لتطوير هذا الملف، بما يضمن تيسير حصول المواطن المصرى على كافة خدمات الدعم النفسى، مشيرا إلى دور الوزارة، من خلال المجلس القومى للصحة النفسية، فى تغيير الصورة الذهنية للمجتمع التى تنظر للمرض النفسى على أنه وصمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المنوطة، بوضع خطة تستهدف توسيع المدارك المجتمعية ونشر ثقافة الصحة النفسية وأهميتها، موجها بضرورة التكثيف من تنفيذ برامج وحملات التوعية بالصحة النفسية للطلاب بالمدارس والجامعات، الأمر الذى يساهم فى تنشئة أجيال جديدة أصحاء نفسيا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على أهمية الصحة النفسية باعتبارها من عوامل تقدم المجتمعات، لذا وجه بضرورة إجراء الدراسات الميدانية، للوقوف على المؤثرات المسببة للقلق والاكتئاب، ووضع خطة محددة من شأنها التخفيف من حدة أعراض الأمراض النفسية، حفاظا على الحالة الصحية للمواطنين.

وأوضح أن الوزير، اطلع على الخريطة الصحية لكافة محافظات الجمهورية، ويبلغ عدد منشآت الصحة النفسية 179 منشآة حكومية وخاصة، بعدد أسرة 10 آلاف و146 سريرا، لافتا إلى حرص الوزير، بالتوجيه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت النفسية، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتشارك مع الجهات المنوطة بوزارت (الصحة، التعليم العالى، الداخلية) والمؤسسات المدنية والأهلية، لدراسة الوضع الحالى لمنظومة الصحة النفسية بمصر، والتعاون لتبنى آلية من شأنها تطوير المنظومة النفسية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تحديث قاعدة البيانات المركزية المميكنة للمجلس، للتعرف على عدد الخدمات الصحية بكافة المنشآت النفسية ونوعها، وأعداد متلقى الخدمة، وإعداد التقارير الدورية للتقييم والمتابعة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه بضرورة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بإنشاء مشروع دور رعاية لكبار السن، وتخضع بالإشراف الصحى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف العبء على مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، كما وجه بالتعاون أيضا بإعادة تفعيل لجنة لدراسة الطلب المتنامى لعلاج الإدمان، مشددا على تقديم كافة سبل الدعم والامكانيات اللازمة لاستدامة النظم الصحية النفسية.

وأضاف أن الاجتماع تناول بحث التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، للمساهمة فى وضع معايير موحدة لاعتماد مراكز الصحة النفسية، مشيرا إلى توجيه الوزير، بإحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن الوزير، وجه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنظيم دورات تدريبية لطلاب الامتياز بكليات الطب، فى تخصص الطب النفسى، بهدف دعم الطلاب وزيادة خبراتهم فى مجال الطب النفسى، بالإضافة إلى مناقشة رفع البدل المصروف للأطباء القائمين على الرقابة والمرور على المنشآت النفسية بالقطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، والدكتور أحمد فهمى عكاشة عضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار علماء مصر والرئيس الفخرى للجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والمستشار عطية حمد عيسى ئائب رئيس مجلس الدولة، والسيد عمرو حسن رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وممثلين عن وزارت (العدل، التضامن الاجتماعى، الداخلية،) وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الانسان، وبعض مديرى مستشفيات الصحة النفسية، وأساتذة الطب النفسى بالجامعات المصرية.