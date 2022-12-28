توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يتابع تطوير منظومة الموانئ.. السيسى: تنمية متكاملة لدعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد"، أبرزت صحيفة "الأخبار" توجيهات الرئيس السيسى بتطوير الموانئ بشكل تنموى متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافى لها، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية، لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستى إقليمى وعالمى، وكذلك حوضا البحرين المتوسط والأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى شدد على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوى على شبكة النقل من موانٍ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لجميع قطاعات الدولة.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

ونقلت "الأخبار" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ، حيث عرض وزير النقل جهود تطوير الموانئ على سواحل الدولة، خاصة إعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها، من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها، وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، علاوة على تطوير نظم الإدارة والتشغيل، بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص، والاستفادة من خبرتها فى هذا المجال، بهدف إنهاء أى تكدس للبضائع فى الموانئ، وضمان سلاسة عبورها، وهو ما يسهم فى مضاعفة الإنتاج المحلى، وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن الوزير استعرض جهود تطوير «ميناء الإسكندرية الكبير» الذى سيضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والميناء الأوسط بالمكس، ومستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب حاجز أمواج كبير، ومناطق لوجستية مختلفة، وإعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. كذلك استكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد ودمياط، خاصة محطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات المتعددة الأغراض بها.

وذكرت "الأخبار" أن الرئيس السيسى اطلع كذلك على الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ميناء العين السخنة، بما فيها الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة الدخيلة،علاوة على الخط الأول للقطار الكهربائى السريع الذى سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالى بطول 675 كم بإجمالى 34 محطة، ويعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء: أهمية الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. مدبولى يتابع تنفيذ «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذى لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية، وأكد أنه أحد المشروعات المُهمة، قائلا: «انتهت تقريبا المرحلة الأولى من المشروع، ونعمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية».

وأبرزت "الأهرام" كذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة أمال ذكى، مستشار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما شدد على أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية فى التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة فى معدلات النمو السكانى، وآثار ذلك على ما يتم من أعمال تنمية فى مختلف القطاعات، حيث إن النمو السكانى المتزايد من شأنه أن يسهم فى انخفاض جودة حياة المواطنين.

وتحت عنوان "معارض (أهلا رمضان) فى جميع المحافظات الشهر المقبل"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة فى ظل التيسيرات التى قدمتها الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك جاء خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد ونائبى الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات، لتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة قوله إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "أهلًا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل فى كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذى يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتى ستشمل كافة محافظات الجمهورية، كما أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التى سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.

وتحت عنوان "مزايدة عالمية للبحث عن الغاز بالمتوسط والدلتا"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأشارت "الأهرام" إلى أن وزير البترول أوضح أن المزايدة التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لعام 2022 تأتى امتدادا لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016، لزيادة جذب الاستثمارات، للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة، وفى مقدمتها البحر المتوسط، استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة، كما أشار إلى أن الإستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع فى مناطق عملها.

وتحت عنوان "وكالة بلومبرج الأمريكية: مصر أكبر منتج للهيدروجين الأخضر فى إفريقيا"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للتقرير المنشور بوكالة بلومبرج الأمريكية، والذى أشار إلى الدراسة التى شارك فى إصدارها بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الإفريقى والتحالف الدولى للطاقة الشمسية.

وأوضحت "الجمهورية" أن الدراسة أكدت أن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما قيمته تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035؛ مما يسمح لها بتصدير الوقود الأخضر وتعزيز الصناعة المحلية، وأنه من خلال تسخير إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة يُمكن لعدد من الدول فى القارة إنتاج الوقود بتكلفة أقل من 2 يورو لكل كيلو جرام بحلول عام 2030.

وأشارت "الجمهورية"، نقلا عن متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدراسة افترضت أن الهيدروجين الأخضر سيُنتج فى 3 محاور رئيسة فى القارة؛ وهى مصر، ومحور شمال غرب إفريقيا فى المغرب وموريتانيا، ومحور إفريقيا الجنوبية فى ناميبيا وجنوب إفريقيا، وستكون مصر أكبر منتج بـ20 مليون طن سنويًا، والثانى سيكون محور إفريقيا الجنوبية بـ17.5 مليون طن، فى حين يُمكن للمغرب وموريتانيا أن ينتجا معًا 12.5 مليون طن.

وتحت عنوان "تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج تدخل حيز التنفيذ"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك فى "الأبلكيشن" فى موعد أقصاه الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أوضح أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وذكرت أن الوزير أشار إلى أنه تمت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول فى «الأبلكيشن» بما يحدد قيمة المبلغ النقدى المستحق الذى سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.