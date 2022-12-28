الغرف التجارية تعلن افتتاح معارض أهلا رمضان فى 4 محافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لـ اتحاد الغرف التجارية، إن أجهزة الدولة تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات للمواطنين، مشددا على أنه خلال الأيام المقبلة سيتم ضخ مزيدا من السلع بأسعار مُخفضة.





أهلا رمضان

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية بالنسبة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن معارض أهلًا رمضان ستنطلق مبكرا بدءًا من شهر يناير المقبل 2023، فى جميع المحافظات.

وأكد على أنه تم افتتاح منافذ "أهلاً رمضان"، حتى الآن فى 4 محافظات.

جدير بالذكر، أن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن تفاصيل معارض أهلا رمضان التى سيتم افتتاحها أول يناير المقبل 2023.

وقال متحدث الوزراء، إن معارض أهلا رمضان كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع واحد فقط، إلا أنه تقرر فتح هذه الشوادر، بداية من أول يناير المقبل 2023 فى عموم المحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق للمواطنين.

وشدد نادر سعد على أن هذا القرار جاء؛ لدعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الحالية، وتوفير احتياجاته من السلع، مشددا على أنه لا توجد أى مشكلة فى مخزون الدولة من أى سلعة.