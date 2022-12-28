نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل شهادة ادخار للأطفال في البنوك بأعلى فائدة لتأمين مستقبلهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل شهادة ادخار للأطفال يقوم بشرائها الآباء لأبنائهم وذلك حرصًا منهم على ادخار مبلغ من المال، حيث يتم استثمار المبلغ المدخر في الشهادة في استثمارات معينة والتي تُدر لهم ربح كل شهر، هذا الربح يوضع داخل شهادة الطفل من أجل التأمين على حياته، يتم استثمار مبالغ الشهادات في أكثر من نوع استثمار فمن الممكن استثمارها في الذهب، أو إنشاء المشروعات الصغيرة، أو الاستثمار الخاص بالبنوك ويعد الاستثمار الأخير أفضل أنواع الاستثمار لأنه يقدم للمدخر عائد مادي شهري ثابت، لهذا يفضل الادخار بواسطة شهادات الادخار التي يصدرها البنك الأهلي.

أفضل شهادة ادخار للأطفال

تعد أفضل شهادة ادخار يمكن شراؤها هي الشهادة المُصدرة من قبل البنك الأهلي وذلك لأنها تُدر عائد ربع سنوي وهذه أهم المعلومات المتعلقة بها:

يمكن شراء شهادة ادخار بقيمة 1000 جنيه تدفع كل شهر.

يتم اعتماد الحد الأدنى للشراء.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ويحق للمدخر أن يضاعف المبلغ.

تبلغ المدة الخاصة بشهادة الادخار ثلاث سنوات.

سعر الفائدة على شهادة الادخار

يتم حساب سعر الفائدة وفقًا للقرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري، وذلك عقب اجتماع اللجنة المسؤولة عن السياسات النقدية التي حددت سعر العائد بنسبة 11% لكل شهر.

مميزات شهادة ادخار الأطفال

لعل أهم ما يميز شهادة الادخار الخاصة بالبنك الأهلي هو نظام الاقتراض حيث:

يمكن أخذ قرض من البنك وتقديمها كضمان للبنك وذلك طبقًا للتعليمات الموضوعة.

كذلك يمكن استخراج بطاقات ائتمان وتقديمها كضمان.

استرداد شهادة الادخار

هناك بعض الأمور المتعلقة باسترداد شهادة الادخار والتي يجب أن يكون المدخر على علم بها وهي:

لا يجوز استرداد شهادة الادخار قبل مرور 6 أشهر بداية من اليوم الثاني للشراء.

كذلك يجوز استردادها قبل انتهاء المدة اعتمادًا على الشروط والأحكام المقررة من قبل البنك.

يتم استرداد الشهادة في آخر المدة المحددة بقيمتها الاسمية بالكامل.

نوع العائد من شهادة الادخار

يعتبر العائد من شهادة ادخار الأطفال ثابت خلال الفترة الزمنية المحددة للشهادة، حيث يبدأ حساب العائد خلال اليوم الثاني الملازم لشراء الشهادة.

أعلى فائدة مقدمة من البنوك على شهادات الادخار

لقد تنوعت الفائدة على شهادات الادخار في حوالي 11 بنك، حيث وضع كل بنك فائدة خاصة به وهذه هي الفائدة المقدمة من أهم البنوك المصرية:

شهادة البنك الأهلي بأعلى فائدة



الفائدة السنوية للشهادة البلاتينية لمدة عام تبلغ 18% بصفة شهرية لصرف الربح.

الفائدة السنوية للشهادة البلاتينية لمدة 3 أعوام تبلغ 11% بصفة شهرية لصرف الربح.

فوائد شهادة بنك مصر