طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل وأهم التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، اشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا (غائم جزئى) على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريب على السواحل الشمالية والشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهـا 20 12

دمنهور 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 11

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 19 8

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 12

كاترين 14 4

رأس سدر 20 13

نخل 16 7

طابا 16 12

نويبع 18 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بنى سويف 20 11

المنيا 20 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 22 9

الأقصر 23 11

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 11

أبو سمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13