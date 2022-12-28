كيف تتفادى مخاطر الشبورة الكثيفة على الطرق؟

جدة - نرمين السيد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن عدة تعليمات وجهتها إلى سائقى المركبات والسيارات؛ لتفادى الأضرار الناتجة عن القيادة أثناء الشبورة المائية الكثيفة، والتى تنتشر على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية، وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.





كيفية القيادة أثناء الشبورة

وقالت إدارة المرور، على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، إنه لابد من التزام السائقين بالتعليمات التالية؛ لتفادى أضرار الشبورة، وتتمثل تلك التعليمات فى:

الالتزام بتعليمات رجل المرور

تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع إستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

سرعة سيارتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

عدم التوقف فى الشبورة على الطريق مهما حدث

استعمال مسَّاحات الزجاج

لا تتخطَ السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر

إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة، ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيد عن الطريق لحين انتهاء الشبورة.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.. الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى الإسراع فى المسافة بين منطقة وأخرى؛ حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية؛ تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى