دار الإفتاء ترد على فتاوى المتشددين بشأن التهنئة بأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نصًا: "لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس فى ذلك خروج عن الدين كما يدَّعى بعض المتشددين".

وأضافت الإفتاء: "فتهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم، وأعيادهم من حسن الجوار، ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهى مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع الشريف كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة".