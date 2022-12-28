محافظ قنا: المحاور الجديدة على النيل سهلت حركة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن جهود الدولة فى تنفيذ عدد كبير من المحاور الجديدة على نهر النيل لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كيلومترًا كحد أقصى، ساهم فى ربط جانبى النيل ما سهل حركة تنقل المواطنين وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها المحافظ اليوم لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحور "أبو تشت - دار السلام" بطول 28 كم، حيث استمع لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع الذى يربط بين الطريق الصحراوى الغربى عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعى الشرقى عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ إجمالية حوالى 20.3٪. من ناحية أخرى، أصدر محافظ قنا قرارًا بمنح مهلة 15 يومًا لـ23 جمعية من الجمعيات المستفيدة من أراضى مدينة الأمل، لسداد قيمة الـ 10٪؜ الواردة بكراسة الشروط، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين فى السداد. وشدد محافظ قنا، على مسئولى تلك الجمعيات بسرعة تحصيل النسبة المقررة من الأعضاء المستفيدين من أراضى مدينة الأمل، وتوريدها إلى الحساب المخصص لتنفيذ المشروع، حتى يتسنى للأجهزة المعنية استكمال مشروعات البنية التحتية التى تشهدها المدينة حاليًا، مؤكدًا أن مثل هذه الجمعيات المتأخرة، تتسبب فى تعطيل سير وتقدم العمل بالمشروع، بسبب تأخر دفع مستحقاتها.

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