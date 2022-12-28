مانشستر يونايتد يُسقط نوتنجهام بثلاثية مثيرة فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مان يونايتد ضد نوتنجهام فورست

سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال بالهدف الثاني في الدقيقة 22.

وبهدف راشفورد نجح في التساوي مع الأسطورة الفرنسي إريك كانتونا في عدد اهداف مانشستر يونايتد في البريميرليج برصيد 64 هدفا.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل نوتنجهام فورست هدف تقليص الفارق، لكن تم إلغاءه بخاصية الـVAR بسبب التسلل على اللاعب ويلي بولي.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 87 سجل فريد الهدف الثالث من تمريرة كاسيميرو بهدف برازيلي رائع.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا/ الدفاع: وان بيساكا، مالاسيا، رفائيل فاران، لوك شو/ الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، إريكسن/ الهجوم: مارسيال، أنتوني، راشفورد

وبهذه النتيجة يصل مانشستر يونايتد للنقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يمتلك نوتينجهام رصيد 13 نقطة في المركز قبل الأخير.