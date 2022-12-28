مدبولى: تنمية الأسرة المصرية برنامج قومى يرتقى بجودة حياة المواطنين

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية فى التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة فى معدلات النمو السكانى، وآثار ذلك على ما يتم من أعمال تنمية فى مختلف القطاعات، حيث إن النمو السكانى المتزايد من شأنه أن يُسهم فى انخفاض جودة حياة المواطنين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات، هذا إلى جانب توفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، فضلا عن دوره فى ضبط معدلات النمو السكانى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الإعلامية والتوعوية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من برامج ورسائل تنويرية لعدد من الفئات المستهدفة، وذلك تحقيقًا لرفع وعى المواطنين بمخاطر وتحديات قضية الزيادة السكانية.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة آمال ذكى، مستشار برنامج وعى للتنمية المجتمعية، ومسؤولى الشركة المسؤولة عن الحملة.