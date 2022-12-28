الأوقاف تُقيم فعاليات الأسبوعين الثقافى والدعوى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - تُقيم وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافى فى سبع محافظات، وفعاليات الأسبوع الدعوى بمسجد "شريف" بالمنيل وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2022.





وتأتى إقامة الأسبوع الثقافى فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، حيث ستقام فعاليات الأسبوع فى محافظات: "بورسعيد، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الإسماعيلية، أسيوط، والقليوبية".

ومن المقرر أن تقعد محاضرات الأسبوع الثقافى بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين وتغطى عددا من الموضوعات المهمة، منها: سماحة الإسلام فى العبادات والمعاملات، وأسماء الله الحسنى.

كما تأتى إقامة فعاليات الأسبوع الدعوى التى تبدأ من الأحد المقبل وحتى الأربعاء فى ضوء الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتُعقد محاضراته بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين والمبتهلين وتغطى عددا من الموضوعات المهمة، منها: سماحة الإسلام فى العبادات والمعاملات، وأسماء الله الحسنى.