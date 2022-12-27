اللجنة العليا للحج تكشف سبب تراجع الإقبال على العمرة



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا لـ الحج والعمرة، أن كل أسرة اليوم تراجع الأولويات بالنسبة لها، موضحًا أن العمرة أصبحت تكلف أموال كثيرة اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن شركات السياحة تتأثر مثل تأثر أى قطاع.

وأوضح أن عدد المسافرين انخفض، وأن ذلك بسبب التكلفة، وأن اللي يحتاجه البيت يحرم عالجامع.

ولفت إلى أنه لا ينظر لـ مصلحته الشخصية، ولكن اللى يقدر يسافر يسافر، رغم الظروف الصعبة