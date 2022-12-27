وزارة الشباب تطلق أولى فاعليات القوافل الطبية بقرى حياة كريمة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فاعليات القوافل الطبية التى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وقرى "حياة كريمة" فى محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ، إذ توجهت القافلة إلى قرية البصراط بمركز مطوبس.





وذكرت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن القافلة وقّعت الكشف الطبى على 1553 حالة مرضية على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، موضحة أنه تم تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة كفر الشيخ لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القافلة الطبية، التى نفذتها الوزارة من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لإدارة المركزية لتنمية الشباب، محاضرات توعية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذلك عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة.