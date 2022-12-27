تشيلسي يزيد أوجاع بورنموث ويعود لسكة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - فاز نادي تشيلسي على حساب نظيره بورنموث بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

جاءت أهداف تشيلسي عن طريق كل من كاي هافيرتز، وماسون ماونت في الدقيقتين 16 و24 على التوالي في واحدة من عروض البلوز القوية التي يعيد بها الثقة لنفسه في البريميرليج بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وجاءت مواجهة تشيلسي ضد بورنموث في الجولة المعروفة باسم (بوكسينج داي)، والتي بدأت أمس الإثنين بعد توقف دام شهر ونصف تقريبا وتحديدا منذ 13 نوفمبر الماضي بسبب كأس العالم 2022، ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على إثنين، إذ يحتاج فيها الفريقان إلى حصد الثلاث نقاط كاملة دون التفريط في أي منها، على أمل استعادة التوازن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة ارتقى نادي تشيلسي الى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مباريات وتسجيل 19 هدفاً وتلقي 17.

بينما تواجد بورنموث في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 لقاءات وتسجيل 18 هدفاً وتلقي 34.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي تياجو سيلفا في المباراة رقم 100 مع نادي تشيلسي في جميع البطولات التي خاضها البلوز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: جيمس، كوليبالي، تياجو سيلفا، كوكوريا.

خط الوسط: جورجينيو، دينيس زكريا، ماونت.

خط الهجوم: بولسيتش، رحيم سترلينج، كاي هافرتز.

بينما يأتي تشكيل بورنموث كالتالي: ترافرز، كوك، كيلي، ليرما، سولانكي، سميث، سموري، سينسي، بيلينج، زيمورا.