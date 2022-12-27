3 محاور ترتكز عليها مبادرة ابدأ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الخدمات التى تقدمها "ابدأ" محور التدريب والبحث والتطوير، حيث إنها تعزز القدرات الصناعية فنيًا وتكنولوجيًا ودعم المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها وإيجاد أنسب الحلول بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، كما توفر عمالة مثقفة ومدربة ومحترفة من خلال تطوير مراكز التدريب ومؤسسات التعليم وتكامل جميع جهود الدولة واعتمادها ضمن المعايير الدولية.
وفى المحور الثانى، تدعم المبادرة الصناعات حيث إنها تسهل الحصول على التراخيص، حل المشكلات الخاصة بإصدار سجل صناعى والحصول على أراضى صناعية، حل المشكلات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وبأى جهة حكومية أخرى، وتقنين الأوضاع المخالفة مكان سكنى أرض زراعية عن طريق جهاز تنمية المشروعات.
أما المحور الأخير يخص المشروعات الكبرى الذى يوفر تدريب للعمالة وفرص لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.
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