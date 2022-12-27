رئيس جامعة طنطا يؤكد جاهزية المستشفيات الجامعية لإجراء الجراحات النادرة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، جاهزية المستشفيات الجامعية لإجراء الجراحات النادرة والدقيقة، بما تملكه من الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانات والتقنيات الصحية، لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمرضى بإقليم وسط الدلتا.





جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، نجاح فريق طبى بمستشفى الجامعة فى تركيب جهاز تحفيز العصب الحائر لسيدة تبلغ من العمر 26 عاماً تعانى من تشنجات عصبية لا تستجيب للأدوية لإرسال إشارات عصبية توقف التشنجات العصبية دون أية مضاعفات. وأكد رئيس الجامعة أن مستشفى الجامعة استقبل مريضة تعانى من تشنجات عصبية لا تستجيب للأدوية، وتم إجراء الجراحة الوظيفية باستخدام تقنية عالية من الأجهزة الحديثة، تعتمد على استخدام جهاز لتحفيز العصب باستخدام النبضات الكهربائية، وأوضح أن العملية الجراحية تمت بنجاح واستقرت حالتها ويتم متابعتها تحت اشراف طبى دقيق.

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