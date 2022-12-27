راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نظيره نوتنجهام فورست، في اللقاء الذي يلعب الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام



حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، مالاسيا، رفائيل فاران، لوك شو

الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، إريكسن

الهجوم: مارسيال، أنتوني، راشفورد

تشكيل مانشستر يونايتد

مان يونايتد ضد نوتنجهام فورست



مانشستر يونايتد يحظى بالأفضلية النظرية على حساب نوتنجهام فورست فى ظل الفوارق الفنية والتاريخية والقيمة التسويقية، ولكن نوتينجهام فورست تمكن من تحقيق النقاط الثلاث على حساب ليفربول ولذلك من المحتمل أن يتمكن من حصد نقطة التعادل من مانشستر يونايتد.

ويرغب مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج، في إثبات أن الشياطين الحمر لم يتأثر بقرار رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرا عن الفريق قبل انطلاق كأس العالم، بسبب مهاجمته النادي وكذلك المدير الفني.

ويمتلك مانشستر يونايتد 26 نقطة في المركز الخامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يمتلك نوتينجهام رصيد 13 نقطة، ويسعي للهروب من دوامة الهبوط.