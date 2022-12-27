التضامن تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان فى قرى حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت التضامن فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وتم اختيار 5000 كادر من أبناء محافظات هذه القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى.

وصرحت وزيرة التضامن أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر فى القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب ،للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالى لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات، وتم تنفيذ زيارات منزلية فى 750 قرية حتى الآن من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " استهدفت فى المتوسط أكثر من مليون و400 ألف مواطن بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وسبل المواجهة، وكذلك التعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى وفى سرية تامة الذى يقدمه الصندوق فى المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن.

كما تم تنفيذ مهرجانات داخل القرى بالعديد من المحافظات تحت شعار "أنت البطل.. الحياة بالأخضر" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" للتوعية بخطورة مشكلة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان واستفادة 10 آلاف مواطن من هذه المهرجانات.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم اختيار كوادر من أبناء محافظات القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، كما انه جار التوسع فى تنفيذ البرامج التوعوية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى، لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصرى، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطى المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان فى هذه القرى ضمن مبادرة "القرار قرارك " كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان ،بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضاف عثمان أنه تم تنفيذ 6450 نشاط متنوع ومكرر عن أضرار الإدمان مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ومهرجان الأسرة والطفل، وورش حكى للأطفال عن أضرار الإدمان ، ودورى رياضى بين الشباب تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " داخل العديد من القرى بالمحافظات المختلفة منها " المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة " بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء محافظات هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة فى البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق ،كما تم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى ،وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات.

كما أطلقت مهرجان "الأسر والطفل" بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من "6 إلى 15 عاما"، أيضا حكى قصة "أنت البطل" الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات ضمن " برنامج اختار حياتك " فى إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان فى هذه القرى.