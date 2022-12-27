بيراميدز يكتسح الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - فاز فريق بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة علي نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما فى ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

تقدم رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحرز فخرى لاكاى الهدف الثانى فى الدقيفة 58، وأحرز محمد صالح لاعب الاتحاد هدف عكسى فى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 20 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 14 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندرى 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامى - أسامة جلال - محمد حمدى - عبد الله مجدى

خط الوسط: بلاتى توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحى - مصطفى فتحى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخرى لاكاى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامى - محمد الشيبى - محمد صادق - هشام محمد - محمود دونجا - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل.