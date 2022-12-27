وزير التعليم: بدء إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية بتشكيله الجديد؛ لمناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة، وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء مع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية بتشكيله الجديد، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يعد إضافة جيدة للمنظومة التعليمية، ومتمنيًا لهم كل التوفيق فى المهام الموكلة إليهم خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية هو الذراع البحثى للوزارة، موجها إياه بإجراء بحوث ميدانية بأهداف متعددة؛ من بينها تشخيص الوضع القائم للمدارس، بالإضافة إلى تقييم التطبيقات التجريبية لبعض وحدات من المناهج الجديدة فى محافظات مصر بالريف والحضر.

وفى هذا الصدد، وجه حجازى مركز البحوث التربوية والتنمية بإمداد الإدارة المركزية لتطوير المناهج بنتائج هذه البحوث؛ لأخذها فى الاعتبار عند إعداد المناهج والقيام بالتعديلات اللازمة وذلك قبل تعميمها.

وأشار إلى أن المركز يلعب دورًا مهمًا فى استطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات بشأن الإطار العام للمنهج بعد الانتهاء من المسودة الأولى، وإجراء التعديلات اللازمة.

وأضاف الوزير أن المركز يلعب دورًا مهمًا فى إجراء أبحاث نوعية من خلال المجموعات البؤرية والمقابلات مع عينات ممثلة من الطلاب فى المراحل العمرية المختلفة؛ للتعرف على تفضيلاتهم من الموضوعات التى يتم تضمينها بالمناهج المختلفة، مثل اللغة العربية والإنجليزية وغيرها، فضلا عن دورهم فى إبداء الرأى فيما يخص تقييم الوحدات.

كما أكد الوزير على أهمية إجراء بحوث فعل مرتبطة بمشكلات حقيقية فى التربية والتعليم وعدم اقتصارها على بحوث الماجستير أو الدكتوراه أو الترقية.

وقال الوزير: "إن منظومة التعليم تشتمل على عدة محاور، ولا يجب أن يتم التركيز على محور دون الآخر؛ حتى تكتمل المنظومة وإحداث التطوير الحقيقى، موضحا أن المحور الأول يتمركز حول المعلم وتنميته المهنية، والمحور الثانى هو البيئة المدرسية، حيث إنه لا تعليم بدون مدرسة، فالمدرسة هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم ويجب أن تكون جاذبة للطلاب، أما المحور الثالث فمعنى بالمناهج، حيث إن الوزارة تستعد الآن لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والتى سيشارك فيها خبرات محلية مصرية وخبرات دولية، وذلك فى ضوء مناهج المرحلة الابتدائية، مع الأخذ فى الاعتبار النماذج الناجحة.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على جدول أعمال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2022، والتصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد فى 15 مايو 2022، والنظر فى الموافقة على الخطة الاستثمارية للعام البحثى "2022- 2023"، والنظر فى الموافقة على الخطة البحثية الأساسية للعام البحثى "2022- 2023"، وفى هذا الشأن، شدد الوزير على إعادة طرح الموضوعات التى تتضمنها الخطة فى ضوء احتياجات فعلية تساهم فى حل المعوقات والتحديات فى الميدان، على أن تكون فى ضوء احتياجات حقيقية، كما ناقش الاجتماع النظر فى إنشاء لجنة علمية للبحوث طبقا للائحة التنفيذية للمركز.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم، والدكتور مندور عبد السلام فتح الله، مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.