أسامة ربيع يستقبل وزيرة الهجرة وأبناء المصريين المقيمين بكندا (صور)

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفى ضوء خطة الوزارة لربط الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيًا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية و طبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجه البلاد من تحديات فى المرحلة الراهنة.

وسعت وزارة الهجرة، من خلال تنظيم تلك الزيارة، إلى تعريف الشباب المصرى بالخارج على أهم المشروعات التنموية الجارية على أرض مصر، وكل ما تحقق فيها من إنجازات حتى أصبحت مصر مركزا جاذبا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمى.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لتواجد هذه الكوكبة الشابة من أبناء مصر من الجيل الثانى والثالث فى الخارج فى هيئة قناة السويس، مؤكدا على أهمية الزيارة فى تعزيز روح الانتماء والفخر لأبنائنا فى الخارج بإطلاعهم على المنجزات التنموية التى حققتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة رغم التحديات العالمية، مشددا على الدور الملقى على عاتقهم باعتبارهم بناة المستقبل و سفراء للبلاد وخير من يمثلها، موجها لهم الدعوة لنقل الصورة الإيجابية والصحيحة لما شاهدوه من المشروعات التنموية والإنجازات إلى الخارج.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية فى محيطها.

وقدم الفريق ربيع عرضًا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح لمشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحى ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة القناة على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة من خلال تبنى استراتيجية شاملة لتطوير المستمر للمجرى الملاحى بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبى بما يضمن رفع تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها عالميا.

ثم استعرض رئيس الهيئة إحصائيات الملاحة عن العام الميلادى 2022 والتى تكشف أرقام قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، إذ حققت القناة أعلى معدل عبور سنوى بعبور 23869 سفينة، وكذلك أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، وأيضا مسجلة أعلى إيراد سنوى بلغ 7.9 مليار دولار.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بوجودها فى هيئة قناة السويس، وهى محطة مهمة ضمن زيارة أبناء المصريين بالخارج من المقيمين فى كندا، للمعالم والمنجزات المصرية، لتعريفهم بوطنهم وجذورهم.

وأشادت وزيرة الهجرة بعرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس، معربة عن فخرها بما تم استعراضه بداية من استعراض مراحل حفر القناة الأولى، والتى نفذها ربع الشعب المصرى وقتها، إلى حفر القناة الجديدة الذى تم تنفيذه فى عام واحد بأموال الشعب المصرى وجهد المصريين، تأكيدا على عظمة الشعب المصرى.

وأضافت الوزيرة أن زيارة اليوم لقناة السويس جزء من برنامج كامل تم إعداده للوفد من الشباب بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنهم من طلاب مدرسة فلوباتير المصرية بكندا والتى تعد من أفضل المدارس فى كندا بشكل عام وهذا سبب فخر لنا جميعا، مؤكدة أن التواصل مهم جدا مع شبابنا بالخارج وهذا جزء من استراتيجية وزارة الهجرة بتعدد آليات التواصل مع المصريين بالخارج بشكل عام وخصوصا الشباب فإننا نؤكد على جذورهم المصرية، وهو ما انعكس عليهم من حماس ووطنية والإعجاب بما شاهدوه من تنمية ومشروعات على أرض مصر.

وأكدت الوزيرة حرصها على تنظيم هذه الزيارة إلى قناة السويس، لتمكين أبنائنا من رؤية مرفق حيوى لا مثيل له على مستوى العالم، لافته إلى أنه تم أيضا تنظيم زيارة لمقر قيادة قوات الصاعقة وزيارة لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، منوهة إلى أن الوفد قدم تبرع بأكثر من مليون جنيه مصرى من أموالهم الخاصة، وهذا بما لمسوه من جدية وجهد كبير مبذول وتطوير يؤثر فى حياة المصريين.

وأوضحت السفيرة سها جندى أن البرنامج تضمن تنظيم زيارة الى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على هذا المشروع العملاق الضخم الدى يمثل الجمهورية الجديدة، فضلا عن الأماكن السياحية والدينية، مؤكدة أن استعراض جهود الدولة والمشروعات القومية يعمق الولاء للوطن، ويساهم فى ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدى أبنائنا بالخارج، كما أكدت الوزيرة أن أغلب الشباب المتواجدين ضمن الوفد غالبيتهم لم يقوموا بزيارة مصر قبل ذلك، وهذا هو الهدف من هذه البرامج التى تنفذها الوزارة، موجهة رسالة لهم قائلة: "أنتم قادة مصر القادمين وفى قلب عملية التنمية اينما كنتم بأى دولة بالعالم، وأنتم حزء من مستقبل مصر وسترسمون مستقبل وطنكم".

ومن جانبهم، أعرب أبناء المصريين بالخارج عن إعجابهم بمشروع قناة السويس الجديدة الذى يعكس الرؤية المستقبلية لمصر بتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى الفريد وخدمة حركة التجارة العالمية، مشيدين بمشروع أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية التى تُعد جزء من سلسلة أنفاق عملاقة تربط مدن القناة بسيناء الحبيبة، بما يدعم خطط التنمية وفتح آفاق أرحب لجذب الاستثمارات.

وخلال الزيارة شاهد الوفد مجموعة من الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية التى تسرد تاريخ القناة وتوضح مكانتها الرائدة فى حركة التجارة العالمية.

عقب ذلك، شاهد الوفد مناورة لمحاكاة عبور السفن فى القناة بمركز المحاكاة والتدريب البحرى، تلاها القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة وجولة بأنفاق مدينة الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

فى ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تقديرا لجهودها فى رعاية تلبية احتياجات المصريين بالخارج، كما أهدت السيدة الوزيرة درع وزارة الهجرة الفريق رئيس هيئة قناة السويس تقديرا لجهوده فى ادارة احد شرايين التنمية على أرض مصر.