محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء مع المهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة؛ لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة.
وبحث رحمى - خلال الاجتماع - موقف 15 مشروعًا جارى العمل بهم داخل قرى زفتى، تشمل محطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، ووصلات ومحطات معالجة، مشددًا على الانتهاء من كافة الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.
من ناحية أخرى، قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، فى بيان اليوم، إنه تم الكشف على 1267 مواطنًا وصرف العلاج بالمجان خلال قافلة طبية نظمتها الجامعة بقرية طوخ مزيد مركز السنطة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف زكى أن القافلة تأتى فى نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول للقرى الأكثر احتياجًا، حيث أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء الجامعة بكافة التخصصات الطبية، وذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة التنفيذية وتحقيقًا لأهداف "رؤية مصر 2030".
وأوضح أن القافلة شهدت تضمنت محاضرات توعوية فى التغذية والإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التى تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة، كما شهدت أيضًا مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، كما تم إجراء اختبارات محو الأمية لـ15 مواطنًا.
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