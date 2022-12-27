محافظ قنا يؤكد تقديم الدعم للقوافل الشاملة للوصول إلى المناطق النائية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية فى مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الثلاثاء لفعاليات القافلة التنموية الشاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية القلمينا بمركز الوقف على مدار 4 أيام خلال الفترة "26 - 29" ديسمبر الحالى، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة بقنا.

وتفقد الداودى أعمال توقيع الكشف الطبى على المواطنين، وتقديم العلاج فى العديد من التخصصات وذلك تحت إشراف أساتذة طب متخصصين من جامعة عين شمس ومديرية الصحة بقنا.

وأضاف أن القافلة تضم لأول مرة عيادة للكشف على الأطفال ذوى الإعاقة بديوان مديرية الصحة سوف تعمل على استقبال الحالات من مركز الوقف، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات الجراحية بالمجان وأن القافلة تشمل توزيع عدد من البطاطين للأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ قنا حرص المحافظة على مصالح أعضاء الجمعيات المستفيدين من أراضى مشروع مدينة الأمل.

وقال الداودى - خلال المؤتمر التعريفى الخاص بمدينة الأمل بنجع حمادى - أن المحافظة اتخذت خطوات استباقية من حيث إبرام التعاقدات مع الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية، على الرغم من تأخر الجمعيات فى سداد المبالغ المُستحقة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من صياغة بنود العقد الخاص بقطع أراضى مدينة الأمل، داعيًا أعضاء الجمعيات المتأخرين عن سداد المبالغ المالية المستحقة، لسرعة دفع نسبة 20%؜ من قيمة قطعة الأرض طبقًا لما ورد بكراسة الشروط حتى يتسنى لهم استلام العقود الخاصة بهم.

وأكد التزام المحافظة بتسهيلات الدفع التى تم الاتفاق عليها والإعلان عنها سابقًا، وأن الموعد النهائى لسداد تلك المبالغ المستحقة 30 يونيو القادم، وسيتم سحب قطع الأراضى ممن لم يسدد نسبة الـ20%؜ قبل انتهاء هذا الموعد.