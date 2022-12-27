لطيف نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا "غائم جزئى" على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: -

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 11

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 19 8

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 12

كاترين 14 4

رأس سدر 20 13

نخل 16 7

طابا 16 12

نويبع 18 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بنى سويف 20 11

المنيا 20 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 22 9

الأقصر 23 11

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 11

أبو سمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 28 17

المدينة 19 8

الرياض 18 5

المنامة 20 16

أبوظبى 24 18

الدوحة 21 16

الكويت 17 8

دمشق 13 3

بيروت 18 14

عمان 12 4

القدس 13 6

غزة 18 11

بغداد 17 6

مسقط 25 21

صنعاء 20 10

الخرطوم 28 13

طرابلس 21 11

تونس 22 9

الجزائر 20 9

الرباط 19 7

نواكشوط 25 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 7 1 -

إسلام آباد 20 4

نيودلهى 21 7

جاكرتا 29 23

بكين 1 7 -

كوالالمبور 31 23

طوكيو 11 2

أثينا 17 9

روما 17 7

باريس 10 5

مدريد 12 4

برلين 8 4

لندن 12 5

مونتريال 3 - 5 -

موسكو 2 - 8 -

نيويورك 1 2 -

واشنطن 3 4 -

أديس أبابا 22 12