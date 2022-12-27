المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة وفاعليات وتوزع شنط مدرسية على الطلبة

جدة - نرمين السيد - رفعت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، كفاءة (37) عمارة سكنية وكوبرى السلام بمحافظة مطروح والإشراف على تطوير منفذ السلوم البرى وافتتاح 14 بئر مياه بالتجمعات السكنية والبدوية بنطاق مدينتى سيدى برانى والنجيلة.





وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يلبى احتياجات أبناء تلك المناطق الحدودية، ورفع كفاءة وفرش 6 مدارس و(14) مسجد بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

ووزعت المنطقة الغربية العسكرية، عدد كبير من الحصص الغذائية بالمجان للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوزيع (1000) شنطة مدرسية بكامل محتوياتها بالمجان على طلبة المدارس، إلى جانب توزيع (25000) من الثروة الداجنة على (500) أسرة، واستصلاح (3400) فدان وتجهيزهم لزراعة القمح والشعير.

فضلاً عن دفع العديد من القوافل الطبية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية اللائقة لأبناء المدن والقرى الحدودية بنطاق المسؤولية.

كما عقدت المنطقة الغربية العسكرية عددا من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما استقبلت المنطقة عددا من الزيارات لطلبة المدارس والجامعات، وكذا وفود ذوى الهمم من جمعية الأمل للصم والبكم.

وأكد اللواء أ ح / محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفاعليات حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم.

كما أعرب عدد من المواطنين عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى حماية أمن الوطن، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية بالتزامن مع آداء المهام المكلفين بها لحماية حدود الدولة.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.