رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذى لمشروع مدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه أحد المشروعات المُهمة، قائلا: "انتهت تقريبا المرحلة الأولى من المشروع، ونعمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية".
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مكونات المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المعرفة" والتى تضم: مبنى التحكم، ومبنى هرم العروض الرقمية، ومركز الإبداع والابتكار، وجامعة مصر للمعلوماتية، والأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا والمعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الاتصالات.
وأضاف سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن جميع المرافق تم الانتهاء من توصيلها بالكامل، لافتا إلى أنه تم كذلك عرض مكونات المرحلة الثانية لمشروع مدينة المعرفة، والموقف التنفيذى لإجمالى مبانى الكليات فى هذه المرحلة، والمبنى الرئيسى، والمكتبة، والنادى الاجتماعى، وغيرها.
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