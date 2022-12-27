رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذى لمشروع مدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه أحد المشروعات المُهمة، قائلا: "انتهت تقريبا المرحلة الأولى من المشروع، ونعمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مكونات المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المعرفة" والتى تضم: مبنى التحكم، ومبنى هرم العروض الرقمية، ومركز الإبداع والابتكار، وجامعة مصر للمعلوماتية، والأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا والمعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الاتصالات.

وأضاف سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن جميع المرافق تم الانتهاء من توصيلها بالكامل، لافتا إلى أنه تم كذلك عرض مكونات المرحلة الثانية لمشروع مدينة المعرفة، والموقف التنفيذى لإجمالى مبانى الكليات فى هذه المرحلة، والمبنى الرئيسى، والمكتبة، والنادى الاجتماعى، وغيرها.